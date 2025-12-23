السينغال يحقق فوزه الأول في أمم إفريقيا على حساب بوتسوانا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فاز ‌منتخب السينغال على نظيره منتخب بوتسوانا 3 – صفر ضمن منافسات الجولة الإفتتاحية من المجموعة الرابعة لكأس الأمم ‌الإفريقية لكرة القدم في نسختها 35.

سجّل أهداف أسود التيرنغا كل من نيكولاس جاكسون في مناسبتين في الدقيقتين 40 و 58 و شريف نداي في الدقيقة 90.

و إثر هذه النتيجة تصدرت السينغال ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط متقدمة على الكونغو الديمقراطية بفارق الأهداف المقبولة و المدفوعة بينما تذيلت البينين و بوتسوانا الترتيب دون نقاط.

