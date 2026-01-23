السينما التونسية تشقّ طريقها إلى اليابان: آفاق جديدة للتعاون الثقافي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار تعزيز الحضور الثقافي والسينمائي التونسي في اليابان، التقى أحمد الشفرة، سفير الجمهورية التونسية لدى اليابان، يوم 22 جانفي 2026، بالرئيس التنفيذي لمأحد أبرز المهرجانات الدولية المتخصّصة في الأفلام القصيرة.

وتمحور اللقاء حول سبل دعم وتعزيز الحضور السينمائي التونسي في اليابان، وبحث آفاق تطوير التعاون الثقافي في المجال السينمائي، خاصة في سياق الاحتفال بمرور سبعين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان.

كما تطرّق الجانبان إلى مقترحات عملية لإطلاق مبادرات سينمائية مشتركة، من بينها برمجة عروض خاصة، وفتح فضاءات جديدة للتعريف بالإنتاج السينمائي التونسي، بما من شأنه تعزيز التبادل الثقافي وتقريب الجمهور الياباني من التجارب الإبداعية التونسية.

