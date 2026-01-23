Français
Anglais
العربية
ثقافة

السينما التونسية تكتب التاريخ: فيلم عن مأساة غزة ينافس على الأوسكار !

الفيلم التونسي “صوت هند رجب” ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار 2026

تم اختيار الفيلم التونسي “صوت هند رجب” ضمن القائمة القصيرة لأفضل فيلم دولي في الدورة الثامنة والتسعين لحفل توزيع جوائز الأوسكار، المقرّر تنظيمها يوم 15 مارس 2026 بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ويُعد هذا التتويج الثالث من نوعه في مسيرة المخرجة التونسية كوثر بن هنية، بعد وصول فيلمها الروائي “الرجل الذي باع ظهره” إلى القائمة القصيرة سنة 2021، وترشّح فيلمها الوثائقي “بنات ألفة” في دورة 2024، ما يؤكد الحضور المتواصل للسينما التونسية في أهم التظاهرات السينمائية العالمية.

ويروي فيلم “صوت هند رجب” الساعات الأخيرة من حياة الطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر ست سنوات، التي استشهدت في جانفي 2024 برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد أن علقت داخل سيارة رفقة أفراد من عائلتها الذين استشهدوا بدورهم. وقد هزّت تسجيلات استغاثتها التي بثّت عبر الإنترنت الرأي العام العالمي، لتتحول إلى رمز لمعاناة المدنيين الفلسطينيين واستهداف الأطفال في العدوان على غزة.

ويُذكر أن السينما التونسية كانت قد بلغت للمرة الأولى في تاريخها القائمة النهائية لجوائز الأوسكار خلال الدورة الثانية والتسعين سنة 2020، من خلال الفيلم الروائي القصير “إخوان” للمخرجة مريم جوبار.

وتُعد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، التي كانت تُعرف سابقًا بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية، من أبرز الجوائز العالمية التي تكرّم الإنتاجات السينمائية خارج الولايات المتحدة، وتمنحها إشعاعًا دوليًا واسعًا وفرصة لعرض قضايا إنسانية وثقافية أمام جمهور عالمي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

568
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

324
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
318
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
302
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية
293
الأخبار

عودة الدروس إلى المؤسسات التربوية في ولاية جندوبة
291
الأخبار

رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الفيضانات و يُسدي تعليماته بتكثيف عمليات البحث عن البحارة المفقودين [فيديو]
286
تونس

في أفق 2050، سيكون الشمال التونسي معرّضًا لفيضانات شديدة التأثير (تقرير)
282
الأخبار

ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس
281
أخر الأخبار

بمُشاركة الحرس البحري والجيش الوطني: تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين (صور+فيديو)
279
الأخبار

القصرين: بلدية حاسي الفريد تدعو إلى عدم استغلال بحيرتي السفايا ووادي شقتمة لمدّة 7 أيام

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى