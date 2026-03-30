Français
Anglais
العربية
ثقافة

السينما التُونسية تتألق في مانشستر.. ظافر العابدين أفضل مخرج عن “صوفيا”

هنأت وزارة الشؤون الثقافية الفنان ظافر العابدين إثر فوزه بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه “صوفيا”، وذلك ضمن فعاليات مهرجان مانشستر السينمائي الدولي الذي انتظم من 19 إلى 29 مارس 2026.

وأكدت الوزارة أن هذا التتويج الجديد يعكس الحضور المتنامي للسينما التونسية على المستوى الدولي، ويكرّس تميز صناعها ومبدعيها في مختلف المحافل الفنية الكبرى.

استقبال لافت للفيلم في المهرجان

وشهد فيلم “صوفيا” استقبالًا لافتًا من جمهور مهرجان مانشستر السينمائي الدولي، في مؤشر جديد على قدرة الأعمال التونسية على استقطاب الاهتمام خارج الحدود، سواء من حيث الطرح الفني أو البناء الدرامي.

واعتبرت وزارة الشؤون الثقافية أن مثل هذه الجوائز والتتويجات تمثل دعما مهما لريادة السينما التونسية دوليا، وتعزز إشعاعها وتقدير التجارب الإبداعية التي يقدمها المخرجون والمنتجون التونسيون.

إنتاج تونسي بريطاني مشترك

ويعد فيلم “صوفيا” إنتاجا تونسيا بريطانيا مشتركا، في تجربة سينمائية تجمع بين البعدين الإنساني والنفسي ضمن حبكة مشوقة.

وتدور أحداث الفيلم حول “إميلي” التي تغادر لندن باتجاه تونس، على أمل مساعدة ابنتها “صوفيا” على إعادة التواصل مع زوجها هشام بعد انفصالهما. غير أن هذه الرحلة التي كانت تبدو هادئة وواعدة، تتحول إلى كابوس حقيقي بعد اختفاء “صوفيا” بشكل مفاجئ.

سباق مع الزمن وصراع من أجل الحقيقة

أمام هذا الاختفاء الغامض، تجد “إميلي” نفسها في سباق محموم مع الزمن، بينما ينهار العالم من حولها، لتخوض صراعا شرسا من أجل العثور على ابنتها وكشف ما حدث.

ويقدم الفيلم، من خلال هذا المسار الدرامي، قصة مشحونة بالتوتر والعاطفة، تجمع بين الغموض والألم الإنساني في قالب سينمائي يراهن على التشويق والعمق النفسي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى