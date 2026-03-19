السيولة تتدفق: ماذا تقول أرقام النقد عن نبض الاقتصاد التونسي؟

بينما يتركّز النقاش العام في تونس على التضخم وتمويل الميزانية وإصلاح القطاع البنكي، يواصل مؤشر نقدي بالغ الدلالة تطوّره بعيداً عن الأضواء: حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة.

هذا المؤشر، الذي يُفترض أن يتراجع في الاقتصادات الحديثة لصالح وسائل الدفع الرقمية، يسلك في الحالة التونسية مساراً معاكساً يطرح أكثر من علامة استفهام.

وفق أحدث بيانات البنك المركزي التونسي، بلغ حجم النقد المتداول 28,282 مليار دينار بتاريخ 17 مارس 2026، مقابل 23,223 مليار دينار قبل عام واحد فقط أي أن الاقتصاد التونسي شهد ضخ ما يقارب 5 مليارات دينار إضافية في شكل سيولة نقدية خلال اثني عشر شهراً، في تطوّر لا يمكن اعتباره ظرفياً أو عابراً.

صعود الكاش وتغير نمط الدفع

هذه الزيادة اللافتة تعكس تحوّلاً صامتاً في سلوك الفاعلين الاقتصاديين، ففي حين تتجه أغلب الاقتصادات نحو تقليص الاعتماد على النقد الورقي، يبدو أن تونس تشهد “عودة قوية للكاش” ذلك ان الأسر تواصل تفضيل الدفع نقداً في معاملاتها اليومية، لكن المستجد الأبرز هو امتداد هذا السلوك إلى العلاقات بين المؤسسات، حيث أصبح الدفع نقداً خياراً مطروحاً حتى في بعض المبادلات التجارية.

هذا التحوّل لا يعكس فقط عاملاً ثقافياً، بل يكشف أيضاً عن اشكالات ثقة متواصلة في وسائل الدفع البنكية والرقمية، سواء من حيث النجاعة أو القبول أو حتى الأمان القانوني.

من بين العوامل الحديثة التي ساهمت في تسريع هذا المنحى، تبرز الإصلاحات التي طالت نظام الصكوك بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024. هذا الإصلاح، الذي شدّد القيود القانونية المرتبطة بإصدار الشيكات، أدى عملياً إلى تراجع استخدامها كوسيلة دفع، خاصة في المعاملات التجارية.

وفي ظل غياب بدائل إلكترونية واسعة الانتشار وموثوقة بما يكفي، وجد عدد من المتعاملين الاقتصاديين أنفسهم أمام خيار وحيد عملي: العودة إلى الدفع نقداً. وهكذا، تحوّل إصلاح تقني إلى عامل هيكلي في إعادة تشكيل سلوكيات الدفع.

الاقتصاد غير المنظم يغذّي الطلب على السيولة

لا يمكن فهم هذا التوسع في تداول النقد دون ربطه بالوزن الكبير للاقتصاد غير المنظم في تونس بحكم ان جزء معتبرا من الأنشطة الاقتصادية لا يزال خارج القنوات الرسمية، ما يخلق طلباً دائماً على السيولة النقدية.

في هذا السياق، لا يُستخدم النقد فقط كوسيلة دفع، بل كأداة للمرونة والسرية، تسمح بإجراء معاملات خارج الرقابة الجبائية والمالية، وهو ما يعمّق حلقة مفرغة: كلما توسّع الاقتصاد الموازي، زاد الطلب على النقد، وكلما ارتفع حجم النقد، تعزّزت صعوبة إدماج هذه الأنشطة في الدورة الرسمية.

وصحيح أن شهر رمضان يشهد تقليدياً ارتفاعاً في الطلب على السيولة نتيجة زيادة الاستهلاك وتفضيل الدفع نقداً، إلا أن هذا العامل الموسمي لا يفسّر وحده القفزة المسجّلة فالاتجاه التصاعدي لحجم النقد المتداول يتجاوز بكثير التقلبات الظرفية، ويعكس ديناميكية أعمق وأكثر استدامة.

تداعيات نقدية ومالية معقّدة

تنامي حجم النقد المتداول يطرح تحديات متعددة أمام السلطات النقدية، فمن جهة، يؤدي سحب السيولة من النظام البنكي إلى تقليص الموارد المتاحة للبنوك، ما يزيد من حدة الضغوط على السيولة ويدفعها إلى مزيد الاعتماد على إعادة التمويل من البنك المركزي. ومن جهة أخرى، يضعف انتشار النقد من قدرة الهياكل المختصة على تتبع التدفقات المالية، يما يحدّ من فعالية السياسات الرامية إلى مكافحة التهرب الجبائي وغسل الأموال والاقتصاد الموازي.

أمام هذه المعطيات، لم يعد الرهان مقتصراً على تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، بل بات يتطلب مقاربة شاملة لإعادة بناء الثقة في المنظومة المالية. تمرّ هذه المقاربة بالتأكيد عبر تحسين البنية التحتية للدفع، توسيع الشمول المالي، وتوفير حوافز اقتصادية حقيقية للانتقال نحو المعاملات الرقمية، إلى جانب إصلاحات تنظيمية توازن بين الصرامة والمرونة.

وعموما، تكشف الزيادة بنحو 5 مليارات دينار في النقد المتداول خلال عام واحد عن تحوّل أعمق من مجرد تغيير في وسائل الدفع حيث انها تعكس اقتصاداً يميل تدريجياً إلى العمل خارج الإطار المالي الرسمي، في ظل محدودية البدائل واهتزاز الثقة في وسائل الدفع وهو مسار، إن استمر، قد يعيد رسم ملامح المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلاد، بشكل جذري.

