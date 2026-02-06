Français
الأخبار

السّبت: انقطاع التّيار الكهربائي بمناطق في جربة

تُسجل يوم غد السّبت 7 فيفري 2026 مناطق في جزيرة جربة، انقطاعا للتّيار الكهربائي بداية من السّاعة التّاسعة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة بعد الظّهر.

وأفاد إقليم جربة للشّركة التّونسية للكهرباء والغاز، بأنّ هذا الانقطاع يأتي في نطاق استكمال بعض الأشغال، حيث سيتم قطع التيارالكهربائي على المحبوبين وبوشواط وخزرون.

وأشار الإقليم في بلاغ له اليوم الجمعة، إلى أنه سيتم إرجاع الكهرباء قبل الوقت المحدد في حال انتهاء الأشغال.

