Français
Anglais
العربية
تونس

السّعودية تحدد موعد تحري هلال العيد

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تاريخ تحري هلال شهر شوال وبداية عيد الفطر لسنة 1447 هجري.

ودعت المحكمة العليا في السّعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء 18 مارس 2026، الموافق لـ 29 رمضان 1447.

وبدأ شهر الصّيام في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية الأربعاء 18 فيفري 2026، فيما انطلق شهر رمضان في دول أخرى الخميس 19 مارس 2026.

وفي تونس ستُجرى عملية تحرّي هلال عيد الفطر لسنة 1447 بعد غروب شمس يوم الخميس الموافق لـ 19 مارس 2026.

وبناء على الحسابات الفلكية التي قام بها المعهد الوطني للرصد الجوي يمكن رؤية هلال العيد بعد غروب شمس يوم الخميس 19 مارس 2026 في أجزاء هامة من العالم، بما في ذلك بعض الدّول العربية والإسلامية على غرار البلاد التونسية التي تستوفى فيها كل شروط إمكانية رؤية الهلال.

واستنادا إلى الحسابات الفلكية فإن الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أوّل أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المعهد أنّ الجهة الرسمية الوحيدة المخوَّل لها الإعلان عن بدايات الأشهر القمرية هي ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية.

وتعتمد أغلب الدول الإسلامية تحري الهلال لتحديد الأشهر القمرية، والمناسبات والأعياد الدينية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى