السّكك الحديدية: تعديل أوقات السّفرات على خطيْ تونس-القباعة و تونس-بوقطفة

أعلنت الشركة الوطنيّة للسكك الحديدية التونسيّة عن تعديل أوقات السفرات على الخطيْن تونس – القباعة وتونس – بوقطفة، وذلك نظرًا للأشغال المزمع القيام بها على مستوى محطّة باردو، إبتداءً من اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنّ آخر السفرات ستكون مبرمجة على النحو التالي:

– من تونس في إتجاه القباعة على الساعة 20 و25 دق // من القباعة في إتجاه تونس على الساعة 20 و35 دق.

– من تونس في إتجاه بوقطفة على الساعة 20 و30 دق // من بوقطفة في إتجاه تونس على الساعة 20 و50 دق.

وأشارت الشركة إلى أنّها ستُعلن لاحقًا عن عودة السير العادي للقطارات.

