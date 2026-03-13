السّماح ببيع النّفط الروسي… هل يعني تحقيق أهداف إيران و هل يخدم روسيا في حربها على أوكرانيا ؟: و نيس يكشف خفايا القرار [فيديو]

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس إعفاء لمدة 30 يوما يتيح للدول شراء نفط روسيا ومنتجاتها البترولية العالقة في البحر والخاضعة لعقوبات، ​في خطوة ‌لتهدئة أسواق الطاقة التي أربكتها الحرب الإيرانية.

و قد أعتبرت هذه الخطوة كنوع من تخفيف العقوبات المسلطة على روسيا على خلفيّة حربها على أوكرانيا و لكن هذا القرار يطرح جملة من التساؤلات حول تأثيرات الحرب على إيران بشكل عام و أيضا حول تداعيات القرار الأمريكي على أوكرانيا أولا و على الدّول الاوربيّة الدّاعمة لها ثانيا…

وفي تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة، 13 مارس 2026، علق الوزير و الدّبلوماسي السابق أحمد ونيس على هذا القرار.

و قال ونيس إنّ هذا التناقض في قرار الولايات المتحدة الأمريكيّة و اختيار تخفيف العقوبات لا على الفلسطينيين أو الاسلاميين بل على روسيا هو ناتج عن الازمة النّفطية الحالية، و ما يمكن فهمه من هذه الحركة، أنّه من الممكن الضغط على شعوب و لكن من غير الممكن الضّغط على القضيّة النّفطية على اعتبار أنّ الازمة النّفطية المحتملة بسبب الحرب على ايران، و التي تعتبر المزوّد الرئيسي للعالم الآسيوي، الامر الذّي حوّل قضيّة النفط و الطّاقة بصفة عامة إلى أولويّة عالميّة.

قرار السّماح ببيع النّفط الروسي لا يخدم أوكرانيا و الدّول الاوربيّة

و أشار ونيس إلى أنّ القضيّة الجديدة لم تكن ضمن تصوّرات دونالد ترامب، و بضغط من الدّول الأسيويّة و الدّول الاوربيّة ما اضطرّه إلى القيام بهذا التناقض على حساب أوكرانيا و من خلفها دول الاتحاد الأورربي، و يبقى العدوّ الاشد في هذه الحالة هو إيران و اليمن و العالم الاسلامي، حيث أنّ الاحياجات العالمية الصّناعية و التي تستوجب تزويدا من النّفط و من الغاز دون حسابات الدّول العظمى هي من دفعت ترامب إلى اتخاذ هذا القرار.

و أكّد الدّبلوماسي السابق أنّ غلق مضيق هرمز يعتبر مفتاح الأزمة التي أصابت ترامب حيث شعر و أنّه غير قادر على تسليط إرادته على الأوضاع العالمية، أي أنّه شعر بانسداد أمامه و هذا بسبب ردّة فعل إيران و الدّول العظمى المزاحمة للولايات المتحدة الأمريكيّة و هي الصين و روسيا، فالضّغط بوسيلة الطّاقة كانت ردّة فعل ايرانية أكثر منها حسابات ناجحة لأمريكا، ما ساهم في انقلاب الأوضاع و الخطط التي وضعها ترامب و نتنياهو، و ذلك من خلال انسداد التزويد بالطّاقة و الذّي جعل الضغوطات العالمية أقوى من حسابات ترامب ضدّ إيران و العالم الاسلامي، وفق تعبيره.

روسيا هي المستفيد الأكبر من هذه العمليّة:

و أوضج المحلّل السياسي أنّ روسيا تعتبر المستفيد الأكبر من هذا القرار الامريكي، مع العلم أنّها حليف إيران، هذا بالاضافة إلى أنّ الصين تستورد طاقتها من فنزويلا و من ايران و بالتالي الضّغط المسلط من كلّ العالم كان ضدّ حسابات دونالد ترامب الراغب في القضاء على فنزويلا و على إيران و قد بدأت المبادرات العسكرية في الانقلاب ضدّه ليصبح بذلك هو الخاسر الاكبر.

و أضاف ونيس أنّ روسيا ستستفيد أيضا من ارتفاع أسعار النّفط، كما انّ عدد من الدّول الاخرى المصدرة للنفط مثل الجزائر و نيجيريا ستحقق بدورها فوائدا، و لكن في المقابل الدّول الخليجيّة المتحصّلة على قرار من مجلس الامن يدين ردّات الفعل على ايران ستدفع الثّمن خاصة و أنّ أزمة غلق مضيق هرمز كانت لعبة ناجحة بالرّغم من كونها كانت متوقّعة من قبل ايران و قد حقّقت نجاحا على اثرها بعد النّجاح الذّي حققته بضربها لاسرائيل و ضرب القواعد العسكريّة الامريكية بالعالم العربي و الحاق أضرار كيرة بها.

