السّوسي: تسقيف الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون له تأثير إيجابي على تصدير زيت الزيتون و الاستثمار الخارجي [فيديو]

علّق اليوم الخميس، 26 فيفري 2026، الأستاذ و الخبير في الاقتصاد معزّ السوسي، على قرار المحكمة العليا الأمريكية و الذّي أبطل الآداءات الجمركية المجحفة التي أقرّها الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق على عديد السّلع المورّدة من مختلف أصقاع العالم، و قرّرت المحكمة بعد تصويت 6 قضاة بـنعم و 3 آحرين بـلا أن يتمّ إقرار تعريفة جمركية بـ 10 % على شركاء امريكا التجاريين و لكن هذا القرار لحقه ترفيع في النّسبة من قبل ترامب إلى 15 %…

و قال السّوسي في تصريحه لتونس الرّقمية، إنّ قرار المحكمة العليا الأمريكية الذّي تصدى إلى الرسوم الجمركية “المجنونة” التي طبقها الرّئيس ترامب و كان يرى انّها سلاح سيحفظ حقّ الولايات المتحدة الأمريكية، و سيعمل وفق منطقه، على وضع معادلة تمكّن البلاد من فرض رسوم جمركية على الدّول التي تعاني معها عجز تجاري، هو نظرة ضيّقة جدا على مستوى النتائج الاقتصاديّة العامة على البلدان و على مستوى نسبة النّمو العالمية و قرار تسقيف هذه الرّسوم في مستوى الـ 10 أو حتى الـ 15 % هو قرار مهم جدا و سيكون له تأثير مباشر على تونس….

فيما يتمثّل تأثير هذا القرار على تونس بطرق مباشرة و غير مباشرة أيضا؟:

و كشف الأستاذ في الاقتصاد انّ تأثيرات هذا القرار ستكون أولا على مستوى الصادرات و منها صادرات زيت الزيتون، كون البلاد التونسية تعدّ من أبرز المصدّرين لهذا المنتوج نحو القطر الأمريكي إذ تقريبا ربع حاجيات الولايات المتحدة من زيت الزيتون مصدرها تونس، ما يعادل الـ 24.5 % خلال موسم 2024-2025، و لكن خلال هذا الموسم لا تزال الصادرات من هذا المنتوج نحو السوق الأمريكي متعثّرة و هذا يعود أساسا إلى القرار الأول بخصوص ترفيع الأداءات الجمركية على تونس في انتظار ان يكون للقرار الجديد نوع من الدّفع على الصادرات.

و اعتبر السّوسي أنّ هذه النّقطة في علاقة بتصدير زيت الزيتون مهمة جدا و لكن الأهم هو استجلاب الاستثمار الخارجي المباشر و الذّي كان الأمر المقلق بدرجة أكبر إثر قرارات ترامب الاولى، حيث أنّ هذه الاستثمارات كان من الممكن ان تختار وجهات أخرى مثل المغرب و مصر مثلا، و ذلك لكون الرّسوم الجمركية التي وظّفها ترامب عليها كانت أقل بكثير من الموظّفة على تونس و التي كانت في حدود الـ 25 %.

و حسب تقدير السّوسي ان تكون البلاد التونسية في نفس مستوى دول أخرى و ذلك في علاقة بالرّسوم الجمركية فهذا الامر يمكّن المستثمر الأجنبي من الانتصاب او البقاء في تونس و تصدير بضاعته نحو السوق الأمريكية دون ان يتحمّل عبء أكثر في الاستثمار لدى دول شبيهة بتونس، و بالتالي فإنّ هذا القرار له تأثيرات مباشرة على مستوى دفع الصادرات و خاصة صادرات زيت الزيتون و تأثير غير مباشر، ليس بالاقل أهمية، و هو على مستوى جاذبيّة الاستثمارات الخارجيّة المباشر.

موقف تونس كان حكيما في علاقة بالسياسة الخارجية و عدم فرض رسوم على البضاعة الأمريكية:

و أكّد معزّ السوسي أنّ سياسة تونس الخارجية كانت حكيمة و ذلك بخصوص القرارات المتعلّقة باتخاذ اجراءات مماثلة لاجراءات ترامب التي فرضها في مرحلة أولى، إذ أنّه من غير الممكن القيام بردّ فعل عكسي تجاه الولايات المتحدة الامريكية، و كان التوجه نحو تحمّل هذه الزيادات دون فرض أي رسوم على البضاعة الأمريكية و هي نقطة ايجابية.

و أشار المتحدّث إلى أنّ أمريكا هي بلد مؤسّسات و بلد توجد فيه القوى و القوى التّعديلية، و بالتالي فإنّ تسقيف الرسوم الجمركية يعتبر أمرا جيدا على أمل أن لا يقوم الرئيس الأمريكي بشطحات أخرى في قادم الأيام يكون لها تأثير على الموازنات العالمية ككل، وفق تعبيره.

