السّوق التّونسيّة تستوعب أكثر من 93 ألف سيّارة خلال سنة 2025

بلغ عدد السّيارات التّي تمّ ترويجها في تونس، خلال كامل سنة 2025، ما يعادل 93095 سيّارة مقابل 79369 سيّارة تم ترويجها في سنة 2024، ليؤكّد هذا الرّقم الطّلب المتزايد على اقتناء العربات بمختلف أنواعها و أصنافها.

و كشفت البيانات الإحصائيّة المستقاة من الغرفة الوطنيّة لوكلاء بيع وتصنيع السّيّارات، الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية، أنّ عدد السّيّارات المروّجة في السّوق التّونسية، خلال كامل سنة 2025، انقسم إلى 63903 سيّارة روّجها وكلاء البيع المعتمدون مقابل 57137 سيّارة مروّجة قبل سنة، بزيادة قدرها 11.8 بالمائة.

و انقسم العدد الجملي، أيضا، الى 29192 سيّارة بيعت في السّوق الموازية، أي خارج الأطر المتعارف عليها، على غرار الشّراء من الوكلاء المعتمدين، مقابل بيع 22232 سيّارة في عام 2024، بتطور بنسبة 31.3 بالمائة.

و يُقصد بالقطاع الموازي في هذا الخصوص تمركز عدد هام من محلّات بيع السّيارات الجديدة في شكل استثمار جديد مربح أو أسواق السّيارات المستعملة و كذلك عن طريق نظام الامتيازات الجبائيّة الممنوحة لفائدة التونسيّين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم النهائية او ما يعرف ب(FCR).

