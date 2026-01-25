Français
Anglais
العربية
الأخبار

السّوق التّونسيّة تستوعب أكثر من 93 ألف سيّارة خلال سنة 2025

السّوق التّونسيّة تستوعب أكثر من 93 ألف سيّارة خلال سنة 2025

بلغ عدد السّيارات التّي تمّ ترويجها في تونس، خلال كامل سنة 2025، ما يعادل 93095 سيّارة مقابل 79369 سيّارة تم ترويجها في سنة 2024، ليؤكّد هذا الرّقم الطّلب المتزايد على اقتناء العربات بمختلف أنواعها و أصنافها.

و كشفت البيانات الإحصائيّة المستقاة من الغرفة الوطنيّة لوكلاء بيع وتصنيع السّيّارات، الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية، أنّ عدد السّيّارات المروّجة في السّوق التّونسية، خلال كامل سنة 2025، انقسم إلى 63903 سيّارة روّجها وكلاء البيع المعتمدون مقابل 57137 سيّارة مروّجة قبل سنة، بزيادة قدرها 11.8 بالمائة.

و انقسم العدد الجملي، أيضا، الى 29192 سيّارة بيعت في السّوق الموازية، أي خارج الأطر المتعارف عليها، على غرار الشّراء من الوكلاء المعتمدين، مقابل بيع 22232 سيّارة في عام 2024، بتطور بنسبة 31.3 بالمائة.

و يُقصد بالقطاع الموازي في هذا الخصوص تمركز عدد هام من محلّات بيع السّيارات الجديدة في شكل استثمار جديد مربح أو أسواق السّيارات المستعملة و كذلك عن طريق نظام الامتيازات الجبائيّة الممنوحة لفائدة التونسيّين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم النهائية او ما يعرف ب(FCR).

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

384
أخر الأخبار

صفاقس تستبق رمضان: مدير التجارة يكشف إجراءات تأمين السوق وضبط الأسعار (فيديو)

306
الأخبار

إنذار جوي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار رعدية بداية من السبت
300
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
287
الأخبار

وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي تطلق برنامجا استثنائيا لتنظيف شواطىء بنزرت و سوسة و نابل و تونس
283
اقتصاد وأعمال

سفيرة الهند بتونس : الهند تريد الإستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الإتّصال و الصناعات الصيدلانية
282
الأخبار

وزارة الصحة : فيروس الورم الحليمي البشري يسبب سرطانات البلعوم الفموي و اللوزتين و تجويف الفمّ إضافة إلى السرطانات التناسلية
279
أخر الأخبار

تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)
277
اقتصاد وأعمال

تونس: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تقترب من 27 مليار دينار
276
اقتصاد وأعمال

ميلوني تحذّر قادة أوروبا سرًا بأن الصدام مع ترامب فكرة سيئة للغاية
275
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: الارهاب اليوم يسعى للظهور حتى يعيد الإعتبار لنفسه و لكن القوات الأمنية حقّقت نجاحا مبهرا [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى