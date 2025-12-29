Français
Anglais
العربية
الأخبار

الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]

على هامش حضوره، أمس، لمتابعة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، عبّر الفنان الجزائري العالمي الشاب خالد عن تمنياته الصادقة بتوفيق المنتخب التونسي في مباراته القادمة، مؤكّدًا أمله في أن يحقق الفوز و يواصل مشواره بنجاح في كأس أمم إفريقيا.

كما تحدّث الشاب خالد عن الحضور اللافت للمنتخبات العربية في المسابقة القارية، على غرار المغرب و الجزائر وتونس، معربًا عن فخره بهذا التمثيل و متمنيًا لهم جميعًا التوفيق و النجاح في بقية المنافسات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

484
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

323
الأخبار

صفاقس : ورشة لإعادة تهيئة المدينة العتيقة [فيديو]
304
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
304
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
301
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
298
الأخبار

علي العابدي يتوجّه بالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني (فيديو)
291
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»
284
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
282
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)
265
الأخبار

وزارة الصحة: تعزيز خدمات طبّ العيون بتقنية «فيمتو ليزك»

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى