الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]

على هامش حضوره، أمس، لمتابعة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، عبّر الفنان الجزائري العالمي الشاب خالد عن تمنياته الصادقة بتوفيق المنتخب التونسي في مباراته القادمة، مؤكّدًا أمله في أن يحقق الفوز و يواصل مشواره بنجاح في كأس أمم إفريقيا.

كما تحدّث الشاب خالد عن الحضور اللافت للمنتخبات العربية في المسابقة القارية، على غرار المغرب و الجزائر وتونس، معربًا عن فخره بهذا التمثيل و متمنيًا لهم جميعًا التوفيق و النجاح في بقية المنافسات.

