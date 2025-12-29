الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]

على هامش حضوره، أمس، لمتابعة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، عبّر الفنان الجزائري العالمي الشاب خالد عن تمنياته الصادقة بتوفيق المنتخب التونسي في مباراته القادمة، مؤكّدًا أمله في أن يحقق الفوز و يواصل مشواره بنجاح في كأس أمم إفريقيا.
كما تحدّث الشاب خالد عن الحضور اللافت للمنتخبات العربية في المسابقة القارية، على غرار المغرب و الجزائر وتونس، معربًا عن فخره بهذا التمثيل و متمنيًا لهم جميعًا التوفيق و النجاح في بقية المنافسات.
