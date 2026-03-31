الشبكة الذكية للكهرباء | جاسر الجبالي (SIA): تونس أول دولة إفريقية تركّب 80 ألف عدّاد ذكي جهد منخفض (تصريح)

نظّمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بتونس، يومًا إعلاميًا خُصّص لتقديم مدى تقدّم مشروع الشبكة الذكية للكهرباء والغاز «Smart Grid» في تونس.

وفي هذا الإطار، استضافت تونس الرقمية جاسر الجبالي، مديرًا أول لدى شركة SIA، وهي إحدى الشركاء التقنيين في مشروع الشبكة الذكية.

وأوضح جاسر الجبالي أن شركة SIA تواكب الشركة التونسية للكهرباء والغاز في قيادة هذا المشروع الهام وإدارته، إلى جانب إرساء بنية تحتية تُمكّن الحريف من الاستفادة من فوترة تقديرية وفوترة فعلية.

وقال الجبالي: “يتيح العداد الجديد إرسال مختلف البيانات المرتبطة باستهلاك الحريف يوميًا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وعلى مستوى العالم العربي وإفريقيا، تُعدّ تونس أول دولة إفريقية تعتمد وتُركّب 80 ألف عداد ذكي. وقد أثبتت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قدرتها على تحديث منظومتها بما يستجيب لمختلف انتظارات حرفائها. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين أداء المؤسسة”.

