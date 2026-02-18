Français
الأخبار

الشراء المفرط في رمضان: مخاطر خفية قد لا تراها [فيديو]

في تصريح لـتونس الرقمية، حذّر لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، من تنامي ظاهرة الشراء الاندفاعي خلال فترات الأعياد، وخاصة في شهر رمضان وعيد الفطر.

وأوضح أن مختلف المواد متوفرة في الأسواق، داعيًا المواطنين إلى تجنب اللهفة على اقتناء كميات مفرطة من السلع وتخزينها دون حاجة فعلية. وشدّد على ضرورة تبني سلوك استهلاكي عقلاني يقتصر على الحاجيات الحقيقية، بما يحمي القدرة الشرائية ويجنب العائلات الإنفاق غير المبرر.

وأشار الرياحي إلى أن الإقبال المفرط على الشراء قد يساهم، بشكل غير مباشر، في تشجيع المضاربين ويفتح المجال أمام زيادات غير مبررة في الأسعار، معتبرًا أن المستهلك يلعب دورًا أساسيًا في توازن السوق من خلال ترشيد الطلب واعتماد استهلاك مسؤول.

كما نبّه إلى المخاطر الصحية المرتبطة بتخزين المواد الغذائية بكميات كبيرة، خاصة في حال سوء الحفظ، ما قد يؤدي إلى حالات تسمم غذائي. ولفت إلى أن بعض المنتجات الحساسة، مثل البيض عند اقتنائه بكميات كبيرة، قد يشكل خطرًا على الصحة إذا لم يُحفظ في ظروف ملائمة.

وختم بدعوة إلى اعتماد ثقافة استهلاكية واعية ومتوازنة خلال شهر رمضان، حفاظًا على الصحة العامة وصونًا للقدرة الشرائية.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

