الأخبار

الشرطة الإيطالية تُلقي القبض على زعيم مافيا هارب

تمكنت الشرطة الإيطالية من القبض على سيرو أندولفي، زعيم عصابة كامورا المطلوب منذ عام 2022، و المصنف ضمن “أخطر 100 هارب” في إيطاليا.

و ألقت الشرطة الإيطالية القبض على زعيم عصابة كامورا في نابولي، بعد العثور عليه مختبئاً في غرفة سرية داخل شقة.

و ذكرت وسائل إعلام إيطالية عن الشرطة أنه تم إلقاء القبض على سيرو أندولفي الذي يظهر اسمه على قائمة وزارة الداخلية لأخطر 100 هارب في البلاد بشقة في حي بارا بمدينة نابولي.

و ذكر محققون أن الرجل (49 عاماً) كان هارباً منذ عام 2022، ويجب أن يقضي عقوبة السجن لمدة 8 أعوام و 3 أشهر بسبب إدانات سابقة.

و تشمل إداناته الانتماء إلى منظمة إجرامية من نوع المافيا و الابتزاز و الفساد.

و أظهرت لقطات نشرتها قوات الشرطة الإيطالية (كارابينيري) رجال شرطة و هم يدخلون المبنى ليلاً قبل أن يعثروا على مكان سري خلف جدار إحدى الغرف.

و خلف الجدار، يظهر الفيديو ممراً ضيقاً يؤدي إلى مكان الاختباء.

و تم القبض على الهارب الخطير في حي “بارا” بمدينة نابولي، وذلك عقب تحقيق معقد و دقيق، تضمن عمليات فنية، نسقته مديرية مكافحة المافيا في مقاطعة نابولي، بعد مداهمة واسعة النطاق نفذتها قيادة شرطة الدرك في مقاطعة نابولي، والتي استخدمت أيضًا وحدات عملياتية متخصصة.

و قد تمكنت وحدة التحقيق التابعة لشرطة الدرك في نابولي من تحديد مكان سيرو أندولفي، الذي يُعتقد أنه عضو في عصابة “أندولفي/كوكارو” التابعة لعصابة كامورا، والتي تنشط في الجزء الشرقي من المدينة، وتحديدًا في حي بارا، بدقة متناهية في مخبأ متقن الصنع مبني من الطوب داخل شقة كانت قيد التفتيش.

تعليقات

