الشرع يقدّم لترامب رأسيْ رفيقين سابقين… من قادة تنظيم داعش

أعلنت السلطات السورية مقتل أحد «كبار قادة» تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على يد القوات السورية، وبمشاركة من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة وتشارك فيه فرنسا (وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد فكّر حتى في الاستعانة به لمواجهة حركة حماس).

و قد أعلن وزارة الداخلية، يوم الخميس 25 ديسمبر، تصفية القيادي الجهادي، بعد ساعات قليلة من إلقاء القبض على زعيم آخر في التنظيم على يد قوات الأمن.

و جاء في بيان رسمي أن «وحدات متخصصة (…) نفّذت عملية أمنية في منطقة البويضة قرب دمشق، بالتعاون مع إدارة الاستخبارات العامة وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي». وأضاف المصدر نفسه أن العملية «أسفرت عن تحييد الإرهابي محمد شحادة، المعروف باسم ‘أبو عمر شداد’، الذي يُعدّ أحد أبرز قادة تنظيم داعش في سوريا».

و تابع البيان: «تؤكد هذه العملية فاعلية التنسيق القائم بين أجهزة الأمن الوطنية والشركاء الدوليين».

و قبل ساعات من هذه العملية، كانت السلطات السورية، وبالتعاون الوثيق مع التحالف الدولي، قد تمكنت من محاصرة مسؤول رفيع آخر في تنظيم داعش في محيط دمشق. وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من عشرة أيام على الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة ضد مواقع للتنظيم، والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم، يوم 13 ديسمبر في سوريا. ويُذكر أن ذلك الهجوم، الذي نفذه أحد عناصر قوات الأمن السورية، وضع الرئيس الأمريكي في موقف حرج.

و لم تتأخر واشنطن في الرد داخل معاقل داعش، حيث جرى تحييد ما لا يقل عن خمسة عناصر، بحسب منظمة غير حكومية. ومنذ إطاحته بالرئيس السابق بشار الأسد وتوليه زمام الحكم، يواصل الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي كان في السابق قيادياً جهادياً، تقديم إشارات «حسن نية» إلى المجتمع الدولي، ولا سيما البيت الأبيض. وقد بلغ هذا النهج ذروته بانضمام سوريا رسمياً إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

و لا شك أن انقلاب الرئيس السوري على رفاقه السابقين يلقى استحسان الرئيس الأمريكي، وهو ما يفسر، إلى حدّ كبير، الاستقبال الحافل الذي خصّه به ترامب في نوفمبر الماضي. وقد شكّلت هذه «التوبة» أيضاً أحد الشروط لرفع العقوبات القاسية المفروضة على دمشق، وربما أكثر من ذلك: التطبيع مع إسرائيل. غير أن هذا الملف لا يزال يواجه عراقيل كبيرة في سوريا، نظراً لثقله الرمزي. ومع ذلك، لا أحد يستطيع التنبؤ بما قد يحدث إذا ما تمكن ترامب من فرض رؤيته في فلسطين.