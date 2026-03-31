الشركة التونسية للكهرباء والغاز: تركيب ما يقارب 80 ألف عداد ذكي جهد منخفض إلى حدود شهر مارس 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صباح اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بتونس العاصمة، يوماً إعلامياً خُصّص لعرض مدى تقدم مشروع الشبكة الذكية للكهرباء والغاز “SMART GRID”، وذلك بحضور ممثلي الشركاء الفنيين للمشروع (SIA, efluid, Siemens, Sagemcom-Siame) إلى جانب فريق العمل المكلف بمتابعة المشروع من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وممثلي وسائل الإعلام.

وافتتحت أشغال هذا الحدث الإعلامي بكلمة ترحيبية ألقاها فيصل طريفة، الرئيس المدير العام للشركة، تلتها كلمة Christophe Cottet، مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس (AFD) قبل أن يتولى السيد وائل شوشان، كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي، إعطاء إشارة انطلاق أشغال هذا اليوم الإعلامي.

و تضمنت الأشغال عرضاً فنياً شاملاً استعرض من خلاله المتدخلون مختلف مراحل إنجاز المشروع، مع إبراز أهم نتائج المرحلة الأولى، وتقديم آفاق وتوصيات المرحلة الثانية.

ويُعدّ مشروع الشبكة الذكية للكهرباء والغاز من المشاريع الوطنية ذات الأولوية التي تحظى بمتابعة من قبل الحكومة، لما يكتسيه من أهمية إستراتيجية في تطوير ورقمنة الخدمات المسداة للحرفاء و دعم إدماج الطاقات المتجددة و تحسين حوكمة وإدارة شبكتي الكهرباء والغاز و تحديث أنظمة التصرف في شؤون الحرفاء.

و بفضل تضافر جهود كل الجهات المعنية، سجل المشروع تقدماً ملحوظاً خلال سنتي 2024 و 2025 بعد حلحلة عديد الإشكاليات وتخطي الصعوبات، حيث قامت الشركة إلى حدود شهر مارس 2026، بتركيب ما يقارب 80 ألف عداد ذكي جهد منخفض، موزعة على جهات صفاقس وقفصة وسوسة وتونس الشرقية وباجة، فضلاً عن تركيب 5 آلاف عداد ذكي جهد متوسط على المستوى الوطني.

وتمهيدا للمرحلة الثانية، سيتم استكمال تركيب العدادات الذكية المندرجة ضمن المرحلة الأولى، والبالغ عددها 450 ألف عداد للكهرباء، و100 ألف عداد غاز، وذلك مع موفى سنة 2026.

أما على مستوى الآفاق المستقبلية، فمن المنتظر خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2030 تعميم تركيز العدادات الذكية ليشمل أكثر من 5 ملايين عداد على الصعيد الوطني، بما يمهد لإرساء شبكة طاقية ذكية متكاملة، تعزز الأداء التشغيلي والتجاري للشركة، وترتقي بجودة الخدمات الرقمية المسداة للحرفاء.

وعلى الصعيد المالي، يُذكر أنه قد تمّ تمويل المرحلة الأولى من المشروع عبر قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 120 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 400 مليون دينار.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



