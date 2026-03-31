الشركة التونسية للكهرباء والغاز تسرّع الانتقال نحو الشبكات الذكية

في إطار توجهها نحو تحديث قطاع الطاقة ودعم الانتقال الطاقي، نظّمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالعاصمة، يوما إعلاميا خُصّص لاستعراض مدى تقدم مشروع الشبكة الكهربائية الذكية، في خطوة جديدة ضمن مسار تطوير المنظومة الطاقية في تونس.

وانتظم هذا اللقاء تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بمشاركة عدد من الشركاء الفنيين، إلى جانب الفرق المختصة التابعة للشركة وممثلين عن وسائل الإعلام.

ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من نجاعة الشبكة الكهربائية، وتحسين التصرف في استهلاك الطاقة، والاعتماد على حلول رقمية حديثة تواكب التحولات العالمية في مجال الطاقة.

