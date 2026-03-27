الشركة التونسية للكهرباء والغاز: دخول حلول تكنولوجية أمريكية مبتكرة حيز الاستغلال

انتظمت اليوم بسوسة مراسم الإعلان الرسمي عن دخول حلول تكنولوجية أمريكية مبتكرة حيّز الاستغلال، بقيمة 5 ملايين دينار تونسي.

و تندرج هذه الحلول في إطار مشروع نموذجي للشبكات الذكية (Smart Grid)، ممول من قبل الحكومة الأمريكية بقيمة جملية تبلغ 15 مليون دينار تونسي، ويهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وخلق فرص اقتصادية جديدة لكل من تونس والولايات المتحدة.

وقد تم تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة 2020–2026، وشمل إنجاز دراسات فنية، وبرامج لنقل المعرفة وتطوير الكفاءات، إضافة إلى نشر حلول تكنولوجية متقدمة، من بينها نظام تحديد مواقع الأعطال وعزلها وإعادة تزويد الشبكة (FLISR)، الذي يتيح استعادة التزود بالكهرباء بسرعة وكفاءة.

وقد تم تركيز هذا النظام على مستوى شبكة توزيع الكهرباء بمنطقة المكنين، في إطار شراكة تكنولوجية بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركائها الأمريكيين، لاسيما E3-International وSchweitzer Engineering Laboratories (SEL) وG&W Electric. كما يعتمد على بنية تحتية للاتصالات الخاصة من نوع LTE (pLTE) تمّ تطويرها من طرف شركة Nokia ، بما يضمن المراقبة الآنية وتحسين إدارة عمليات الشبكة.

