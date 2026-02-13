الشركة التونسية للكهرباء و الغاز : السبت، انقطاع التيار الكهربائي بعدد من مناطق ولاية الكاف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات تقوم الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بإقليم الكاف بقطع التيار الكهربائي يوم السبت 14 فيفري 2026 بمعتمدية القلعة الخصبة من الساعة الحادية عشرة صباحا (س11) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (س14) و ذلك على الأماكن التالية:

​- منطقة سيدي أحمد الصالح

​- منطقة بوهراوة

– ​منطقة الناظور

​- منطقة الخبابشة

​وإذ تعتذر الشركة لحرفائها الكرام على هذا الانقطاع الظرفي، فإنها تعلم سكان المناطق المعنية أن عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.

