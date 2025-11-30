Français
الأخبار

الشركة التونسية للكهرباء و الغاز توضح بخصوص إنفجار أنبوب غاز في المروج

أصدرت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز توضيحا بخصوص إنفجار أنبوب غاز في المروج.

و في ما يلي نص التوضيح :

على أثر تداول بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي لخبر انفجار أنبوب غاز في المروج يهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقديم الايضاحات التالية :

أولا تمنياتنا بالسلامة لكل أهلنا بالمنطقة التي جد بها الانفجار ونأسف لما لحق بعض الممتلكات الخاصة من أضرار.

ثانيا أكدت وحداتنا الفنية، التي تحولت على عين المكان فور وصول خبر الانفجار للقيام بالتدخلات الضرورية بالتنسيق مع مختلف الأطراف من حماية مدنية وأمن، أن الشبكة الخارجية للغاز و العدادات لم تتضرر وبالتالي ليست المتسببة في الانفجار و أن التسرب حسب التحقيقات الأولية صار على مستوى الشبكة الداخلية للمنزل المتضرر و ليس في أنبوب غاز خلافا لما تم تداوله.

هذا و سيتم لاحقا نشر بلاغ توضيحي بعد الانتهاء من كل التحقيقات التقنية والتثبت في كل تفاصيل الحادث بالتنسيق مع باقي الأطراف.

كما نجدد تمنياتنا بالسلامة للجميع

#STEG #الشركة_التونسية_للكهرباء_والغاز

