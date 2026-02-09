Français
الأخبار

الشركة التونسية للملاحة : اجراء تعديل على مستوى برمجة السفينة “قرطاج” خلال رحلتها من 10 إلى 12 فيفري 2026

الشركة التونسية للملاحة : اجراء تعديل على مستوى برمجة السفينة “قرطاج” خلال رحلتها من 10 إلى 12 فيفري 2026

أضدرت الشركة التونسية للملاحة بلاغا تعلم من خلاله الرأي العام أنّه تقرّر اجراء تعديل على مستوى برمجة السفينة “قرطاج” خلال رحلتها من 10 إلى 12 فيفري 2026.

و في ما يلي نص البلاغ كاملا :

🔴بلاغ
نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود البحر الأبيض المتوسط وحرصا على توفير ظروف السلامة والراحة لحرفاءها، تعلم الشركة التونسية للملاحة بأنه تم اجراء تعديل على مستوى برمجة السفينة “قرطاج” خلال رحلتها من 10 إلى 12 فيفري 2026 كما يلي :
– الانطلاق من ميناء حلق الوادي يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026 على الساعة التاسعة صباحا عوضا عن الساعة العاشرة صباحا.
– الوصول إلى ميناء مرسيليا يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 على الساعة الثامنة صباحا عوضا عن الساعة منتصف النهار.
– الانطلاق من ميناء مرسيليا يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 على الساعة منتصف النهار عوضا عن الساعة الرابعة بعد الزوال.
– الوصول إلى ميناء حلق الوادي يوم الخميس 12 فيفري 2026 على الساعة منتصف النهار عوضا عن الساعة السادسة مساءا.
هذا و تعتذر الشركة التونسية للملاحة لحرفاءها الكرام على هذا التغيير الخارج عن نطاقها وتتمنى لهم سفرة طيبة على متن سفينتها “قرطاج”
ولمزيد من الارشادات الرجاء الاتصال على الأرقام التالية :
71 346 061 – 71322 802- 58 526 822
تعليقات

