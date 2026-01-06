الشركة التونسية للملاحة : تحيين مواعيد السفرات المبرمجة خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 10 جانفي 2026

تعلم الشركة التونسية للملاحة حرفاءها الكرام أنه نظراً لسوء الأحوال الجوية بحوض البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 10 جانفي 2026، تم تحيين مواعيد السفرات المبرمجة خلال هذه الفترة وذلك على النحو التالي:

* سفرة تونس – مرسيليا – تونس المبرمجة من 07 إلى 09 جانفي 2026 على متن السفينة “قرطاج”، برحلة يوم 12 جانفي 2026 وستؤمن على متن السفينة “تانيت”.

* سفرة تونس – مرسيليا – تونس المبرمجة من 10 إلى 12 جانفي 2026 على متن السفينة “قرطاج” في نفس رحلة السفينة “تانيت” ليوم 12 جانفي 2026.

* سفرة السفينة “تانيت” تونس – جنوة – تونس المبرمجة من 08 إلى 10 جانفي 2026 برحلة في اتجاه جنوة يوم الإثنين 12 جانفي 2026 على متن السفينة “قرطاج”.

كما تعلم الشركة حرفاءها الكرام أنه يمكن للمسافرين الحاجزين على هذه الرحلات والراغبين في تغيير مواعيد سفراتهم خلال شهر جانفي 2026 القيام بذلك دون دفع معاليم إضافية.

و تعتذر الشركة عن هذا التغيير الخارج عن إرادتها مؤكدة حرصها الدائم على سلامة وراحة المسافرين والطواقم، كما تضع على ذمتهم الأرقام التالية: 71346061 و71322802.