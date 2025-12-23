Français
الأخبار

الشركة التونسية للملاحة تدخل تعديلا على برمجة السفينتين “قرطاج” و “تانيت” بسبب سوء الاحوال الجوية في المتوسط

الشركة التونسية للملاحة تدخل تعديلا على برمجة السفينتين “قرطاج” و”تانيت” بسبب سوء الاحوال الجوية في المتوسط

تعلم الشركة التونسية للملاحة بأنّه تمّ إجراء تعديل على مستوى البرمجة للسفينتين “قرطاج” و “تانيت”، خلال هذه الفترة الممتدة من 25 إلى 27 ديسمبر 2025، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود حوض البحر الأبيض المتوسط.

و افادت الشركة، اليوم الثلاثاء في بلاغ، انه وحرصا على توفير ظروف السلامة والراحة لحرفائها، فقد تم الغاء رحلة تونس/مرسيليا/ تونس من 24 إلى غاية 26 ديسمبر 2025 المبرمجة على متن السفينة “تانيت”.

و بإمكان المسافرين الحاجزين على هذه السفرة،وفق ذات البلاغ، تغيير مواعيد سفرهم دون معاليم إضافية على النحو التالي:

رحلة تونس / جنوة / تونس من 25 إلى غاية 27 ديسمبر 2025، المبرمجة على متن السفينة قرطاج والتي ستؤمن على متن السفينة ” تانيت ” كما يلي:

– الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا.

– الوصول الى ميناء جنوة: يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 على الساعة الواحدة مساء.

– الانطلاق من ميناء جنوة: يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 على الساعة الخامسة مساء.

– الوصول الى ميناء حلق الوادي: يوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الساعة السادسة مساء.

رحلة تونس / مرسيليا / تونس من 28 إلى غاية 30 ديسمبر 2025 على متن السفينة ” قرطاج “:

– الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يوم الأحد 28 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا.

– الوصول الى ميناء مرسيليا: يوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 على الساعة منتصف النهار.

– الانطلاق من ميناء مرسيليا: يوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 على الساعة الرابعة مساء.

– الوصول الى ميناء حلق الوادي: يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 على الساعة السادسة مساء.

و لمزيد الإرشادات تدعو الشركة للاتصال على الرقمين التاليين 061 346 71 / 802 322 71/

أو على الرقم 58526822.

