الشركة التونسية للملاحة تدخل تعديلا على برمجة السفينتين “قرطاج” و “تانيت” بسبب سوء الاحوال الجوية في المتوسط

تعلم الشركة التونسية للملاحة بأنّه تمّ إجراء تعديل على مستوى البرمجة للسفينتين “قرطاج” و “تانيت”، خلال هذه الفترة الممتدة من 25 إلى 27 ديسمبر 2025، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود حوض البحر الأبيض المتوسط.
و افادت الشركة، اليوم الثلاثاء في بلاغ، انه وحرصا على توفير ظروف السلامة والراحة لحرفائها، فقد تم الغاء رحلة تونس/مرسيليا/ تونس من 24 إلى غاية 26 ديسمبر 2025 المبرمجة على متن السفينة “تانيت”.
و بإمكان المسافرين الحاجزين على هذه السفرة،وفق ذات البلاغ، تغيير مواعيد سفرهم دون معاليم إضافية على النحو التالي:
رحلة تونس / جنوة / تونس من 25 إلى غاية 27 ديسمبر 2025، المبرمجة على متن السفينة قرطاج والتي ستؤمن على متن السفينة ” تانيت ” كما يلي:
– الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا.
– الوصول الى ميناء جنوة: يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 على الساعة الواحدة مساء.
– الانطلاق من ميناء جنوة: يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 على الساعة الخامسة مساء.
– الوصول الى ميناء حلق الوادي: يوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الساعة السادسة مساء.
رحلة تونس / مرسيليا / تونس من 28 إلى غاية 30 ديسمبر 2025 على متن السفينة ” قرطاج “:
– الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يوم الأحد 28 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا.
– الوصول الى ميناء مرسيليا: يوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 على الساعة منتصف النهار.
– الانطلاق من ميناء مرسيليا: يوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 على الساعة الرابعة مساء.
– الوصول الى ميناء حلق الوادي: يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 على الساعة السادسة مساء.
و لمزيد الإرشادات تدعو الشركة للاتصال على الرقمين التاليين 061 346 71 / 802 322 71/
أو على الرقم 58526822.
