الشركة التونسية للملاحة: تعديل برنامج الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة التونسية للملاحة (CTN)، في بلاغ لها نُشر يوم الثلاثاء 23 ديسمبر، عن تعديل برنامج رحلات الباخرتين «قرطاج» و«تانيت» خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 ديسمبر 2025، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي يشهدها حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح البلاغ أنه، لأسباب تتعلق بالسلامة وحرصًا على راحة المسافرين، تم إلغاء الرحلة تونس / مرسيليا / تونس المبرمجة من 24 إلى 26 ديسمبر 2025 على متن الباخرة «تانيت».

ويمكن للمسافرين الذين قاموا بالحجز على هذه الرحلة تغيير مواعيد سفرهم دون أي معاليم إضافية، وذلك وفق البرنامج التالي:

رحلة تونس / جنوة / تونس
من 25 إلى 27 ديسمبر 2025، وكانت مبرمجة في الأصل على متن الباخرة «قرطاج» وستُؤمَّن بالباخرة «تانيت»:

  • المغادرة من ميناء حلق الوادي: الخميس 25 ديسمبر 2025 على الساعة 11:00

  • الوصول إلى ميناء جنوة: الجمعة 26 ديسمبر 2025 على الساعة 13:00

  • المغادرة من جنوة: الجمعة 26 ديسمبر 2025 على الساعة 17:00

  • الوصول إلى حلق الوادي: السبت 27 ديسمبر 2025 على الساعة 18:00

رحلة تونس / مرسيليا / تونس
من 28 إلى 30 ديسمبر 2025، على متن الباخرة «قرطاج»:

  • المغادرة من حلق الوادي: الأحد 28 ديسمبر 2025 على الساعة 10:00

  • الوصول إلى مرسيليا: الاثنين 29 ديسمبر 2025 على الساعة 12:00

  • المغادرة من مرسيليا: الاثنين 29 ديسمبر 2025 على الساعة 16:00

  • الوصول إلى حلق الوادي: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 على الساعة 18:00

ولمزيد من المعلومات، دعت الشركة التونسية للملاحة حرفاءها إلى الاتصال بالأرقام التالية:
71 346 061 / 71 322 802 / 58 526 822

