الشركة التونسية للملاحة: فتح الحجوزات على خطي مرسيليا وجنوة لموسم 2026

انطلقت اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، عمليّات الحجز لموسم 2026 على خطي مرسيليا وجنوة.

وأفادت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ سابق لها، بأن عمليات الحجز تكون بوكالات الشركة وعبر موقع الواب الخاصّ بها www.ctn.com.tn ووكالات الأسفار المكونة لشبكة البيوعات في تونس والخارج.

وبرمجت الناقلة البحرية، 149 سفرة بعنوان الموسم الصيفي المقبل الذي ينطلق يوم 15 جوان 2026، تتوزع بين 83 رحلة على خط مرسيليا و67 سفرة على خط جنوة.

وستؤمن الشّركة نقل 433 ألف مسافر و126.500 سيارة خلال الموسم المقبل.

