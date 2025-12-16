Français
Anglais
العربية
الأخبار

الشركة التونسية للملاحة: فتح الحجوزات على خطي مرسيليا وجنوة لموسم 2026

الشركة التونسية للملاحة: فتح الحجوزات على خطي مرسيليا وجنوة لموسم 2026

انطلقت اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، عمليّات الحجز لموسم 2026 على خطي مرسيليا وجنوة.

وأفادت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ سابق لها، بأن عمليات الحجز تكون بوكالات الشركة وعبر موقع الواب الخاصّ بها www.ctn.com.tn ووكالات الأسفار المكونة لشبكة البيوعات في تونس والخارج.

وبرمجت الناقلة البحرية، 149 سفرة بعنوان الموسم الصيفي المقبل الذي ينطلق يوم 15 جوان 2026، تتوزع بين 83 رحلة على خط مرسيليا و67 سفرة على خط جنوة.

وستؤمن الشّركة نقل 433 ألف مسافر و126.500 سيارة خلال الموسم المقبل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

555
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

442
أخر الأخبار

غدا الثلاثاء: جلسة عامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم
369
الأخبار

أنقذ أرواحًا وانتزع سلاح الإرهابي… التبرعات “تتهاطل” على أحمد الأحمد بطل أستراليا !
341
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026
338
اقتصاد وأعمال

تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال
335
الأخبار

أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب التونسي أقل من 23 سنة
335
أخر الأخبار

المستشفى الجهوي بالكاف يحقق إنجازًا طبيًا نوعيًا: 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد
335
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
314
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة
294
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق الجلسة العامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى