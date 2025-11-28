الشركة الجهوية للنقل بباجة تضع واقيات جديدة لتعزيز راحة المسافرين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

باشرت الشركة الجهوية للنقل بباجة تركيب عدد من الواقيات الجديدة لإنتظار المسافرين في مختلف مناطق ولاية باجة، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف الانتظار وتعزيز راحة المواطنين.

وتتميز بعض هذه الواقيات بأنها تحمل صورًا لعدد من المعالم السياحية والتاريخية بالجهة، في محاولة لتعريف الزوار والمحليين بجماليات ولاية باجة وإبراز هويتها الثقافية.

وأكدت الشركة أن هذه المرافق العامة ملك للجميع، داعية الجميع إلى الالتزام بالمحافظة عليها والعمل معًا للحفاظ على نظافتها وسلامتها لضمان استمرار الاستفادة منها.

