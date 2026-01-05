الشركة الجهوية للنقل بسليانة تُعزز أسطولها بحافلات جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار دعم منظومة النقل العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، تسلّمت اليوم الشركة الجهوية للنقل بسليانة أربع حافلات نقل حضري عادية، وذلك ضمن برنامجها الاستثماري الرامي إلى تعزيز أسطولها وتطوير جاهزيته.

وتُمثّل هذه الحافلات الدفعة الثانية من مجموع ثماني حافلات تم اقتناؤها في إطار طلب العروض عدد 1-2024، بما من شأنه المساهمة في تحسين ظروف النقل وتخفيف الضغط على الأسطول الحالي، خاصة على الخطوط الحضرية ذات الكثافة العالية.

وتندرج هذه الاقتناءات في سياق الحرص المتواصل للشركة على الارتقاء بخدمات النقل العمومي، من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومريحة تستجيب لحاجيات المواطنين اليومية. كما تعكس هذه الخطوة انسجام الشركة مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى تسريع نسق تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي ودعم استدامتها.

ومن المنتظر أن تُسهم الحافلات الجديدة في تحسين انتظام السفرات وجودة الخدمات، بما يعزّز ثقة المواطنين في النقل العمومي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



