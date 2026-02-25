Français
الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها

الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها

تسلّمت الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل، اليوم، 27 حافلة مزدوجة، خصّصت منها 8 حافلات لولاية زغوان، و 19 حافلة لولاية نابل.

هذه الإقتناءات تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ترمي الى إعادة بناء منظومة النقل العمومي، و تحسين الخدمات المسداة للمواطنين، وذلك ضمن صفقة تضم 461 حافلة كان نصيب الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل منها 27 حافلة مزدوجة مجهزة بكاميرات مراقبة و أماكن مخصصة لذوي الحاجيات الخصوصية و كبار السن.

تجدر الإشارة إلى هذه الاقتناءات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز أسطولها و الارتقاء بجودة خدماتها بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، ويساهم في تحسين منظومة النقل العمومي.

تعليقات

