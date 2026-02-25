الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسلّمت الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل، اليوم، 27 حافلة مزدوجة، خصّصت منها 8 حافلات لولاية زغوان، و 19 حافلة لولاية نابل.

هذه الإقتناءات تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ترمي الى إعادة بناء منظومة النقل العمومي، و تحسين الخدمات المسداة للمواطنين، وذلك ضمن صفقة تضم 461 حافلة كان نصيب الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل منها 27 حافلة مزدوجة مجهزة بكاميرات مراقبة و أماكن مخصصة لذوي الحاجيات الخصوصية و كبار السن.

تجدر الإشارة إلى هذه الاقتناءات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز أسطولها و الارتقاء بجودة خدماتها بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، ويساهم في تحسين منظومة النقل العمومي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



