الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها

تسلّمت الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل، اليوم، 27 حافلة مزدوجة، خصّصت منها 8 حافلات لولاية زغوان، و 19 حافلة لولاية نابل.
هذه الإقتناءات تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ترمي الى إعادة بناء منظومة النقل العمومي، و تحسين الخدمات المسداة للمواطنين، وذلك ضمن صفقة تضم 461 حافلة كان نصيب الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل منها 27 حافلة مزدوجة مجهزة بكاميرات مراقبة و أماكن مخصصة لذوي الحاجيات الخصوصية و كبار السن.
تجدر الإشارة إلى هذه الاقتناءات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز أسطولها و الارتقاء بجودة خدماتها بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، ويساهم في تحسين منظومة النقل العمومي.
