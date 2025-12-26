الشركة الجهوية للنّقل بباجة تتسلم 5 حافلات جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسلمت الشركة الجهوية للنقل بباجة اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، في إطار تعزيز أسطولها وتطوير خدماتها، 5 حافلات رفاهة جديدة بقيمة جملية تناهز 3,8مليون دينار في انتظار تسّلم 10 حافلات جديدة أخرى ضمن استثماراتها الخاصة بعنوان سنة 2024.

و من المنتظر، أن تتسلم الشركة 18 حافلة مزدوجة ضمن الصفقة العامة في إطار طلب العروض الدولي في بداية سنة 2026.

و تتنزل هذه الاقتناءات، في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تطوير خدمات النقل العمومي وحرص وزارة النقل على الاسراع في تجسيم برامج الاستثمارات لتوفير نقل يليق بالمواطنين و تتوفر فيه شروط الجودة والسلامة.

