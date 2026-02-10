الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية : الموافقة على انتداب 394 عون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

جوابا على السؤال الكتابي الذي توجّه به كل من النائب محمد ماجدي و النائب النوري جريدي بمجلس نواب الشعب حول وضعية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أفادت وزارة النقل بخصوص العنصر البشري للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه تم نشر بلاغ لانتداب 575 عونا في اختصاصات مختلفة بتاريخ 29 ديسمبر 2025.

كما تمت الموافقة مبدئيا من قبل وزارة الإشراف لانتداب 139 عونا لخطوط الشبكة الحديدية السريعة RFR على الخطّين ( Dو E ) بعنوان سنة 2026 والموافقة انتداب 255 عونا معظمهم أعوان لصيانة المعدات. علما وأنه تم إدراج الانتدابات ضمن ميزانية الاستغلال لسنة 2026.

هذا وقد تم تمكين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من دعم استثنائي بقيمة 80 ج.د على مدى 03 سنوات 2028-2026 لتأهيل مراكز ومستودعات الصيانة وتجهيزها بمختلف المعدات اللازمة للقيام بأعمال الصيانة الضرورية لأسطول النقل.

