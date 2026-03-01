Français
الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن عن انطلاق خط جديد بين تونس و جربة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن انطلاق استغلال خط جديد يربط بين تونس وجربة مرورًا بالطريق السيارة، وذلك ابتداءً من يوم غد الاثنين 2 مارس، في إطار تعزيز الربط بين الجهات وتسهيل تنقل المسافرين.

يشمل الخط الجديد سفرتين مباشرتين بين تونس (محطة باب عليوة) وجربة ميدون مرورًا بقابس ومدنين والماي، حيث تنطلق سفرة الذهاب من تونس على الساعة 22:00 ليلاً، فيما تكون سفرة الإياب من جربة في التوقيت نفسه.

يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي تطوير خدمات النقل بين المدن وتوفير رحلات مباشرة تقلّص مدة السفر وتسهّل تنقل المواطنين بين العاصمة وجزيرة جربة في ظروف أفضل.

