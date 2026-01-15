الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن عن عودة خط الدهماني – تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن على صفحتها الرسمية عن عودة خط الدهماني تونس للنشاط مجددا والذي ينطلق اليوم الخميس 15 جانفي 2026 بصفة استثنائية من تونس العاصمة (محطة باب عليوة) على الساعة الواحدة بعد الزوال وذلك في اطار العمل على اعادة تشغيل بعض الخطوط المنقطعة مع بداية السنة الجديدة.

اما البرنامج اليومي لهذه السفرة ذهابا وايابا بداية من يوم الجمعة 16جانفي 2026 فسيكون الآتي:

– الانطلاق ذهابا من الدهماني الى تونس (محطة باب عليوة) على الساعة 05:30 صباحا مرورا بالقصور، السرس، الكريب، ڨعفور، العروسة، بوعرادة، ڨبلاط وصولا الى تونس العاصمة على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

-الانطلاق ايابا من تونس العاصمة (باب عليوة) الى الدهماني على الساعة 13:00 بعد الزوال.

واضافت الشركة أن هذا الاجراء ياتي في اطار النهوض بمنظومة النقل العمومي الجماعي وتلبية لطلبات المواطنين ولتسهيل تنقلاته بين المدن والجهات.

