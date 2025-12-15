الشروع في استغلال وحدة الإسعاف و الانعاش المتنقلة بالمستشفى المحلي بقرمبالية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أُعطيت، صباح اليوم الاثنين، إشارة انطلاق وحدة الإسعاف والإنعاش المتنقلة بالمستشفى المحلي بقرمبالية من ولاية نابل، لتصبح الوحدة الثالثة بالجهة بعد وحدتي الإسعاف المتنقلتين بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل والمستشفى الجهوي بمنزل تميم، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

و أضاف المصدر ذاته أن توفير وحدات إسعاف وانعاش مجهزة بسيارة إسعاف صنف “أ” وفريق صحي مختص سيساهم في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية بالمنطقة، وتقريب الخدمات الحيوية من المواطنين والرفع من جودتها، مؤكدا على أهمية تعزيز التدخل السريع في الحالات الحرجة، والتكفّل بالجرحى والمرضى على عين المكان، وكذلك تحسين سرعة الاستجابة و نقل المرضى نحو أقسام الاستعجالي.

و أشار، في سياق متّصل، إلى أنه تم خلال الفترة المنقضية تجهيز أقسام طب الاستعجالي بمختلف المستشفيات المحلية بالجهة بآلات تخطيط القلب و آلة صدمات القلب وتجهيز أقسام المخابر بآلة للكشف عن مرض السكري، بالإضافة الى تدعيم عدد من المستشفيات بكراسي أسنان على غرار مستشفيات قليبية و سليمان و الهوارية والتلاتلي بنابل.

