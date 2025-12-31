Français
Anglais
العربية
الأخبار

الشّركة الجهوية للنّقل بالقيروان تستلم 9 حافلات جديدة ضمن خطّة تطوير شاملة

الشّركة الجهوية للنّقل بالقيروان تستلم 9 حافلات جديدة ضمن خطّة تطوير شاملة

تسلمت الشّركة الجهوية للنّقل بالقيروان تسع حافلات عادية مخصّصة للنّقل الحضري لتعزز أسطولها بحافلات جديدة من ضمن 19 حافلة بكلفة إجمالية تجاوزت 10 مليون دينار ومبرمجة ضمن اعتمادات سنة 2023.

وكانت الشّركة قد تسلّمت من هذه الصّفقة 10 حافلات خلال الأشهر السّابقة، وفق بيانات نشرتها وزارة النقل أمس الثّلاثاء.

وسيشمل البرنامج الاستثماري للشّركة اقتناء 06 حافلات بين المدن مكيفة، بعنوان ميزانية سنتي 2023 و2025 ، إلى جانب 24 حافلة نقل حضري مزدوجة سيتم توفيرها في إطار طلب عروض دولي.

ويأتي هذا البرنامج في سياق رؤية شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما ينسجم مع التوجّهات الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي وتسريع نسق تحديثها، وفق وزارة النقل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

1.4K
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

471
الأخبار

بدايةً من 1 جانفي 2026 : إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية
396
أخر الأخبار

باجة: انقلاب شاحنة ثقيلة على الطريق السيّارة
363
أخر الأخبار

وزير التجارة : “أكرمنا الله بصابة زيتون وفيرة علينا استثمارها..وسنستبق العمل للسنة القادمة” (فيديو)
338
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
312
الأخبار

كان 2025: تم تعيينه لمباراة تونس–تنزانيا… نادالا وتاريخه مع التونسيين !
306
الأخبار

اليمن : لا سودان ثانٍ… محمد بن سلمان يوقف اندفاع محمد بن زايد و يقصف أسلحة وُجّهت إلى الانفصاليين
290
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
287
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام
281
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الثالثة: لمحة تمهيدية عن مباراة تونس – تنزانيا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى