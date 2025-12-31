الشّركة الجهوية للنّقل بالقيروان تستلم 9 حافلات جديدة ضمن خطّة تطوير شاملة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسلمت الشّركة الجهوية للنّقل بالقيروان تسع حافلات عادية مخصّصة للنّقل الحضري لتعزز أسطولها بحافلات جديدة من ضمن 19 حافلة بكلفة إجمالية تجاوزت 10 مليون دينار ومبرمجة ضمن اعتمادات سنة 2023.

وكانت الشّركة قد تسلّمت من هذه الصّفقة 10 حافلات خلال الأشهر السّابقة، وفق بيانات نشرتها وزارة النقل أمس الثّلاثاء.

وسيشمل البرنامج الاستثماري للشّركة اقتناء 06 حافلات بين المدن مكيفة، بعنوان ميزانية سنتي 2023 و2025 ، إلى جانب 24 حافلة نقل حضري مزدوجة سيتم توفيرها في إطار طلب عروض دولي.

ويأتي هذا البرنامج في سياق رؤية شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما ينسجم مع التوجّهات الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي وتسريع نسق تحديثها، وفق وزارة النقل.

