الشّركة العقارية للبلاد التّونسية “السنيت”: تقديم المشروع السّكني النّموذجي بتقسيم “العقبة 2”

انتظم بمقر الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (سنيت)، أمس الأربعاء، اجتماع خصص لتقديم المشروع السكني النموذجي ” تقسيم العقبة 2 ” بحضور الرئيس المدير العام للشركة وثلة من إطاراتها وممثلين عن وزارة التجهيز والاسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (مشروع “معالم للتنمية العقارية المستدامة”).

ويندرج هذا المشروع السكني “العقبة 2″، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” في إطار رؤية سكنية جديدة تراعي كل الجوانب البيئية المتكاملة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين العرض السكني عبر توفير مساكن بأسعار مقبولة ومتاحة لجميع الفئات الاجتماعية في اطار بيئة مستدامة تراعي احتياجات المتساكنين وتتلاءم مع هدف التنمية المستدامة رقم 11 والذي ينص على ضرورة جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة آمنة ومرنة ومستدامة.

وستعمل الشركة من خلال هذا المشروع على تعزيز الترابط بين مختلف الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية وضمان تنقل صديق للبيئة والتقليص من استهلاك الطاقة وحسن ادارة مياه الامطار.

