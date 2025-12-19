الصادرات التونسية تستعيد نسقها التصاعدي خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد مركز النهوض بالصادرات عودة المنحى التصاعدي للصادرات التونسية خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 1.5 بالمائة إلى موفى شهر نوفمبر، لتبلغ قيمتها الجملية 57.9 مليار دينار، مدفوعة أساسًا بالأداء الإيجابي الذي تحقق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة.

وجاء ذلك خلال الملتقى السنوي لمديري الممثليات التجارية التونسية بالخارج، المنعقد من 15 إلى 19 ديسمبر 2025 بالعاصمة وعدد من الجهات، تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد. وقد تم خلال هذا اللقاء استعراض مؤشرات الأداء التصديري، إلى جانب بحث الفرص الجديدة المتاحة بالأسواق الخارجية وآفاق تطوير التواجد التجاري التونسي دوليًا.

وأشار مسؤولو مركز النهوض بالصادرات إلى أن القدرة التصديرية لتونس تُقدّر بنحو 23 مليار دولار، منها أكثر من 11 مليار دولار غير مستغلة، وهو ما يستوجب تكثيف الجهود لاستكشاف أسواق جديدة وتعزيز تموقع المنتوج التونسي، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ويُعوَّل في هذا الإطار على شبكة التمثيل التجاري التونسية بالخارج، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة، لدعم هذا التوجه الإيجابي وتحويله إلى نمو مستدام للصادرات خلال الفترة المقبلة، من خلال توجيه البرامج الترويجية نحو الأسواق الواعدة والقطاعات الاستراتيجية.

