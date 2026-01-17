Français
الأخبار

الصحفي التونسي كمال العبيدي في ذمة الله

توفي صباح اليوم السبت كمال العبيدي الصحفي التونسي والناشط في مجال إصلاح الإعلام والاتصال، وفق ما أكده مصدر عائلي لـ(وات).

و أضاف ذات المصدر (شقيقه) أن العبيدي توفي بالولايات المتحدة وأنه سوف يُحدد لاحقا موكب الدفن بمسقط رأسه بمدينة “بوحجر” التابعة لولاية المنستير بعد وصول جثمانه إلى أرض الوطن.

و عمل الفقيد صحفيا بوكالة تونس إفريقيا للأنباء ومراسلا لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية، وبرز بنشاطه في مجال الإصلاح الإعلامي والنقابي المهني في تونس، لاسيما بعد سقوط نظام بن علي عام 2011.

و هو من خريجي معهد الصحافة و علوم الأخبار بتونس.

كما شغل منصب رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في تونس، وهي هيئة مستقلة أحدثت بعد عام 2011 بهدف وضع قواعد للإعلام في تونس وتنظيم قطاع الصحافة و الإعلام.

