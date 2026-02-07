Français
الصحفي الهاشمي نويرة في ذمّة الله

توفي مساء الجمعة 6 فيفري 2026 الهاشمي نويرة الصحفي والمحلل السياسي بعد مسيرة طويلة وحافلة بالعطاء.

ونعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الفقيد الذي يعد أحد الوجوه المهنية والنقابية التي ساهمت بفاعلية في ترسيخ العمل الصحفي المنظم في تونس، مستحضرة مناقبه ومسيرته المهنية والنقابية ومواقفه المبدئية دفاعًا عن حرية الصحافة وحق التعبير.

وقضى الفقيد سنوات طويلة في العمل الصحفي، حيث اشتغل صحفيًا بعدد من الصحف التونسية، من بينها جريدتا الصباح والصحافة، وتولّى مسؤوليات تحريرية، وكان من الأسماء البارزة والمؤثرة في المشهد الإعلامي التونسي. كما عرفه الجمهور محلّلًا سياسيًا في عديد القنوات التلفزية والإذاعات التونسية.

كما تعاون الفقيد مع عدد من الصحف العربية، وكتب مقالات تحليلية وتحمّل مسؤوليات مهنية عربية بصفته مستشارًا باتحاد الصحفيين العرب، إلى جانب مساهمته في تدريب الصحفيين ودعم تطوّر الممارسة الإعلامية ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.

وكان الراحل أيضا من الفاعلين الأساسيين في العمل النقابي الصحفي، حيث ساهم بشكل متقدّم وفعلي في الانتقال التاريخي من جمعية الصحفيين التونسيين إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وأسهم في تثبيت الإطار النقابي الجديد قانونيًا وتنظيميًا.

كما كان له دور مهم في تعزيز حضور النقابة ومكانتها عربيًا ودوليًا، عبر توطيد علاقاتها مع المنظمات والهيئات الصحفية العربية والدولية، والعمل على دعم إشعاعها والدفاع عن قضايا الصحفيين التونسيين في المحافل الخارجية.

