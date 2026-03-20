الصحيفة اليابانية “ذا جابان تايمز” تفرد تونس بصفحة خاصة بمناسبة الذكرى المزدوجة للاستقلال ومرور 70 عامًا على إرساء العلاقات الدبلوماسية مع اليابان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفردت صحيفة “ذا جابان تايمز” اليابانية، في عددها باللغة الإنجليزية الصادر في 20 مارس 2026، صفحة خاصة بعنوان «Tunisia National Day Special»، بمناسبة الذكرى المزدوجة لاستقلال تونس ومرور 70 عامًا على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان سنة 1956

وتسلط هذه الطبعة الضوء، من خلال مقالين افتتاحيين وقعهما على التوالي سفير تونس بطوكيو، أحمد الشفرة، ونائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، يوهي أونيشي، على روابط الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين تونس واليابان، وتستعرض حصيلة الشراكة الثنائية المثمرة، مع الإعراب في ذات الوقت عن التطلع المشترك إلى مزيد الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ورسم المسؤولان في مقاليهما حصيلة جد ايجابية لسبعة عقود من التعاون القائم على الثقة والحوار البنّاء والاحترام المتبادل. وأبرزا خاصة الشراكة الاستراتيجية التي تشهد توسعا مطردا مؤكدين العزم المشترك على الارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى أرفع والتوجه أكثر نحو التجديد والازدهار المشترك.

وفي مقاله المعنون “70 عاماً من الشراكة والتقدم القائمين على الثقة”، استعرض الدبلوماسي التونسي محاور التعاون الرئيسية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية والتربوية والعلمية. وحرص على إبراز العديد من الإنجازات الحديثة، بما في ذلك مشاركة تونس في التظاهرة الكونية “اكسبو اوساكا “، وحضورها رفيع المستوى في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا “تيكاد 9” في يوكوهاما، فضلاً عن احتضان تونس للمؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية.

كما شدد السفير التونسي باليابان على توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات استراتيجية، مشيراً إلى المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق لحماية الاستثمارات وتعزيز التعاون الأمني، فضلاً عن الدعم المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مجالات الموارد المائية والطاقة المتجددة. كما أبرز دور تونس كمركز إفريقي للتميز في مجال “كايزن”، وهو جسر حقيقي للتعاون بين اليابان وإفريقيا.

من جانبه، نوه يوهي أونيشي، في مقال بعنوان “صداقة قوية ودائمة”، بمتانة الروابط التي تجمع بين البلدين، والتي تقوم على قيم مشتركة تتمثل في الاستقرار والسلام والتنمية الدامجة. ووصف تونس بأنها “شريك رئيسي في أفريقيا”، مجددا التزام اليابان بتوطيد العلاقات الثنائية في إطار روح من التجديد والنمو المشترك.

وأشاد المسؤول الياباني بالزخم الذي أتاحت إرساءه زيارات كل من رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، السنة المنقضية، مبينا أن هذه الزيارات رفيعة المستوى ساهمت في إعطاء دفعة جديدة للتعاون.

واغتنم أونيشي هذه الفرصة لتقديم تمنياته بالسعادة والازدهار للشعب التونسي بمناسبة هذا الاحتفال المزدوج.

وقد نشرت السفارة التونسية في طوكيو هذا الاصدار على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي، وهو ما يقيم الدليل على الإرادة المشتركة للبلدين لتعميق التعاون النشيط في خدمة الازدهار المتبادل والسلم والتنمية المستدامة، في سياق يتسم بالتعزيز المستمر للمبادلات في مجالات التجديد التكنولوجي والتنمية المستدامة.

وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



