الصراع في الشرق الأوسط: خسائر إقليمية ب63 مليار دولار في أول أسبوعين

تشير تقديرات أولية إلى أن الخسائر الإقليمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط بلغت نحو 63 مليار دولار في أول أسبوعين.

وحذرت من أن الخسائر، في حال تواصل النزاع مدة شهر، قد تصل إلى حوالي 150 مليار دولار أو ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.

وتدنت نسبة الشحن عبر مضيق هرمز بنحو 97% ما أدى لخسائر في شحن البضائع بنحو 2.4 مليار دولار في اليوم وخسائر تجارية تراكمية بنحو 30 مليار دولار خلال أسبوعين.

حتى 12 مارس، ألغيت نحو 19 ألف رحلة جوية في 9 مطارات كبرى، ما أدى لخسائر في إيرادات شركات الطيران بنحو 1.9 مليار دولار.

