الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: إطلاق خدمة الانخراط عن بُعد في العفو الاجتماعي

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة جديدة تُمكّن المدينين من العاملين المستقلين من الانخراط في العفو الاجتماعي، والانتفاع بالإلغاء الكلي لخطايا التأخير، وتسوية وضعياتهم عن بُعد.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن عملية الدفع تتم عبر الرابط www.cnss.tn، وذلك إما بخلاص كامل الدَّين والمصاريف دفعة واحدة، أو من خلال جدولة المبلغ.

وبخصوص هذه الخدمة الجديدة، أشار البلاغ ذاته إلى أنها تتيح للعاملين المستقلين الذين سبق لهم الانتفاع بجدولة للدفع مع الصندوق مواصلة تسديد الأقساط الشهرية، مع إمكانية تحميل وصل الدفع عن بُعد.

وأضاف الصندوق، في الختام، أن آخر أجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي قد حُدِّد ليوم 31 ديسمبر 2025.

