Français
Anglais
العربية
مجتمع

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: إطلاق خدمة الانخراط عن بُعد في العفو الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: إطلاق خدمة الانخراط عن بُعد في العفو الاجتماعي

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة جديدة تُمكّن المدينين من العاملين المستقلين من الانخراط في العفو الاجتماعي، والانتفاع بالإلغاء الكلي لخطايا التأخير، وتسوية وضعياتهم عن بُعد.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن عملية الدفع تتم عبر الرابط www.cnss.tn، وذلك إما بخلاص كامل الدَّين والمصاريف دفعة واحدة، أو من خلال جدولة المبلغ.

وبخصوص هذه الخدمة الجديدة، أشار البلاغ ذاته إلى أنها تتيح للعاملين المستقلين الذين سبق لهم الانتفاع بجدولة للدفع مع الصندوق مواصلة تسديد الأقساط الشهرية، مع إمكانية تحميل وصل الدفع عن بُعد.

وأضاف الصندوق، في الختام، أن آخر أجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي قد حُدِّد ليوم 31 ديسمبر 2025.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

578
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم قافلة صحية بباجة و أكثر من 500 مستفيد من فحوصات مجانية [فيديو]

332
الأخبار

الكاف: موريتانيا تنضمّ إلى منطقة اتحاد شمال إفريقيا
318
الأخبار

إيطاليا: الشرطة تضبط قرابة طن ونصف من المخدرات
290
اقتصاد وأعمال

ترامب يؤكد أنه أجبر ماكرون على رفع أسعار الأدوية في فرنسا
284
اقتصاد وأعمال

مصر : سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي
272
الأخبار

الكرملين : “بوتين على استعداد للحوار مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة”
261
الأخبار

كأس أمم إفريقيا: جميع نتائج مباريات الافتتاح
255
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : إلى متى يبقى جزء هام من شارع مصطفى حجيج الذي يربط بين وسط مدينة أريانة و المنزه السادس في حالة  كارثية 
245
الأخبار

19 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المنذر الزنايدي
242
اقتصاد وأعمال

ارتفاع إنتاج الذهب ببوركينا فاسو إلى 70 طنا في 2025

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى