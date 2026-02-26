Français
الصومال: 1,8 مليون طفل مهددون بسوء التغذية الحاد

تشهد الأوضاع الإنسانية في الصومال تدهورًا متسارعًا ومقلقًا. فقد تضاعف تقريبًا عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي خلال عام واحد، ليصل إلى 6,5 مليون شخص، وفق أحدث البيانات الإنسانية الصادرة في 25 فيفري 2026.

ويعود هذا التدهور الخطير إلى تداخل عدة عوامل، من بينها الجفاف المستمر، والنزاعات المسلحة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أدّى إلى دخول ملايين العائلات في دائرة هشاشة شديدة.

وتُعدّ فئة الأطفال الأكثر تضررًا من هذه الأزمة. من المتوقع أن يعاني أكثر من 1,8 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد بحلول شهر جوان.

وفي جنوب البلاد، لجأت آلاف العائلات النازحة بسبب الجفاف إلى مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة. وأكدت اليونيسيف أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر لهذه الأزمة الممتدة.

