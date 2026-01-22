الصوناد تعلن موعد عودة التزود بالماء ببني خلاد ومنزل بوزلفة 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إقليم قرمبالية، أن أشغال إصلاح القناة الرئيسية المغذية لخزان بني خلاد ما تزال متواصلة دون انقطاع وعلى مدار الساعة، في إطار تدخل فني استعجالي يهدف إلى إعادة الاستقرار لشبكة التوزيع.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن الانتهاء من الأشغال مبرمج خلال هذا اليوم، على أن تنطلق عملية إعادة التزويد بالماء الصالح للشراب بصفة تدريجية بكل من معتمديتي بني خلاد ومنزل بوزلفة ابتداءً من الساعة الثامنة مساء من يوم الخميس 22 جانفي 2026.

ودعت الشركة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك إلى حين عودة الضغط الطبيعي في الشبكة، مؤكدة حرصها على ضمان استمرارية الخدمة في أفضل الظروف الفنية.

