Français
Anglais
العربية
مجتمع

الصوناد تعلن موعد عودة التزود بالماء ببني خلاد ومنزل بوزلفة 

الصوناد تعلن موعد عودة التزود بالماء ببني خلاد ومنزل بوزلفة 

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إقليم قرمبالية، أن أشغال إصلاح القناة الرئيسية المغذية لخزان بني خلاد ما تزال متواصلة دون انقطاع وعلى مدار الساعة، في إطار تدخل فني استعجالي يهدف إلى إعادة الاستقرار لشبكة التوزيع.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن الانتهاء من الأشغال مبرمج خلال هذا اليوم، على أن تنطلق عملية إعادة التزويد بالماء الصالح للشراب بصفة تدريجية بكل من معتمديتي بني خلاد ومنزل بوزلفة ابتداءً من الساعة الثامنة مساء من يوم الخميس 22 جانفي 2026.

ودعت الشركة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك إلى حين عودة الضغط الطبيعي في الشبكة، مؤكدة حرصها على ضمان استمرارية الخدمة في أفضل الظروف الفنية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

527
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

360
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
339
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
334
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
325
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
304
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
285
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى مدينة الحمامات
281
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
278
أخر الأخبار

تونس: متى تعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار؟
275
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى