الأخبار

الصوناد توضّح أسباب الإضطراب في توزيع المياه بمناطق الساحل

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنّ الاضطرابات المسجّلة في التزوّد بالماء الصالح للشرب بعدد من مناطق الساحل تعود إلى تزامن أشغال الصيانة السنوية لقنال مجردة-الوطن القبلي مع التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد يومي السبت 31 جانفي والأحد 1 فيفري 2026، والتي تميّزت بتهاطل كميات هامة من الأمطار.

وقد أدّت هذه الوضعية إلى ارتفاع نسبة عكارة المياه الخام مما استوجب الإيقاف الوقتي لتشغيل محطات معالجة المياه لأكثر من 8 ساعات، وهو ما نتج عنه تراجع مخزون المياه المصفّاة بخزانات الشركة، وتسجيل اضطرابات في توزيع المياه خلافًا لما كان مبرمجًا.

وللحدّ من هذه الاضطرابات وتلافي العجز الحاصل، قامت الشركة بتدعيم مواردها المائية عبر تعبئة مياه سد نبهانة بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026 على أن تتواصل عملية تعبئة القنوات لمدة 24 ساعة بما من شأنه تحسين نسق التزوّد بالماء خاصة بالمناطق المرتفعة منها.

