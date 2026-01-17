الصين : إصابة أكثر من 100 تلميذ بفيروس خطير

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة غوانجدونغ جنوب الصين أن 103 طلاب في مدرسة ثانوية بمدينة فوشان أصيبوا بفيروس “نورو”.

و يتسبب فيروس “نورو” في أعراض مثل القئ و الإسهال كما يعرف بأنه شديد العدوى و ينتقل عبر الأسطح الملوثة، الطعام، أو الاتصال المباشر و قد أصيب تلاميذ مدرسة شينغهي المتوسطة مؤخرا بأعراض تم مبدئيا تأكيد أنها ناجمة عن عدوى فيروس “نورو”.

و أوضحت السلطات أن جميع الطلاب البالغ عددهم 103 في حالة مستقرة.

و قد تم تطهير حرم المدرسة و يخضع الطلاب للمراقبة الصحية و فحوصات الحضور و تجري أيضا عملية مسح وبائي.

