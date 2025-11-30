الصين : العثور على 159 مفقودًا في حريق مجمع سكني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت شرطة هونغ كونغ ، اليوم الأحد إنها عثرت على 159 شخصًا من السكان الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم بعد اندلاع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة “تاي بو” شمال البلاد، مؤكدة سلامتهم جميعًا.

و قالت تسانج شوك-ين، المسؤولة عن وحدة التحقيق في الإصابات بشرطة هونغ كونغ ، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد القتلى جراء الحريق ارتفع إلى 146 شخصاً، مع إصابة 79 آخرين، و ذلك حتى الساعة الرابعة بعد الظهر بحسب التوقيت المحلي لهونغ كونغ ، حسبما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

و أوضحت المسؤولة أنه لا يزال يوجد 100 مفقود لا يمكن تعقبهم في الوقت الحالي، نظرًا لعدم اكتمال المعلومات المتعلقة بهم أو عدم إقامتهم في مجمع “وانج فوك كورت” السكني الذي نشب به الحريق، أو عدم معرفة عناوينهم.

و كانت إدارة الإطفاء في هونغ كونغ قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنها تلقت بلاغات تفيد باندلاع حريق في مجمع “وانج فوك كورت” السكني الذي يتألف من ثمانية مبان و يضم ما يقرب من ألفي وحدة سكنية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



