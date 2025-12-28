Français
الصين تفتتح أطول نفق طريق سريع في العالم

افتتحت الصين نفقا يحمل اسم “تيانشان شنغلى” على طريق سريع، بطول 22 كم، ليصبح أطول نفق طريق سريع فى العالم.

و أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن المشروع الذى استغرق تنفيذه 5 سنوات أسهم فى تقليص زمن الرحلة بين أورومتشى عاصمة الإقليم و مدينة كورلا إلى 3.5 ساعات بعد أن كانت تستغرق قرابة 7 ساعات، ما يمثل تحسنا كبيرا فى حركة التنقل داخل المنطقة.

و يقع النفق فى منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم و يمر عبر جبال تيانشان و هي منطقة تشترك في حدودها مع 8 دول من بينها كازاخستان و قيرغيزستان و طاجيكستان و باكستان و يسهم المشروع فى تعزيز الوصول إلى آسيا الوسطى و ربط المنطقة بممرات اقتصادية متعددة داخل الصين، بما يتماشى مع استراتيجية التداول المزدوج التى تهدف إلى دمج التجارة المحلية و الأجنبية و تسهيل حركة السلع و الطاقة بين الشمال والجنوب.

