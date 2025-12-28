الصين تفتتح أطول نفق طريق سريع في العالم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

افتتحت الصين نفقا يحمل اسم “تيانشان شنغلى” على طريق سريع، بطول 22 كم، ليصبح أطول نفق طريق سريع فى العالم.

و أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن المشروع الذى استغرق تنفيذه 5 سنوات أسهم فى تقليص زمن الرحلة بين أورومتشى عاصمة الإقليم و مدينة كورلا إلى 3.5 ساعات بعد أن كانت تستغرق قرابة 7 ساعات، ما يمثل تحسنا كبيرا فى حركة التنقل داخل المنطقة.

و يقع النفق فى منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم و يمر عبر جبال تيانشان و هي منطقة تشترك في حدودها مع 8 دول من بينها كازاخستان و قيرغيزستان و طاجيكستان و باكستان و يسهم المشروع فى تعزيز الوصول إلى آسيا الوسطى و ربط المنطقة بممرات اقتصادية متعددة داخل الصين، بما يتماشى مع استراتيجية التداول المزدوج التى تهدف إلى دمج التجارة المحلية و الأجنبية و تسهيل حركة السلع و الطاقة بين الشمال والجنوب.

