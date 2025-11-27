الصين: مقتل 11 عاملاً في حادث قطار جنوب غرب البلاد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت السلطات في مدينة كونمينغ جنوب غرب الصين، اليوم الخميس، عن مصرع 11 عاملاً وإصابة اثنين آخرين، بعد أن اصطدم قطار بمجموعة من عمال السكك الحديدية، في أسوأ حادث تشهده شبكة القطارات الصينية منذ أكثر من عشر سنوات.

ووفق المسؤولين، وقع الحادث خلال اختبار معدات خاصة بالمسح الزلزالي، عندما داهم القطار العمال أثناء مروره في جزء منحنٍ داخل محطة قطارات بلدة لويانغ في إقليم يوننان. وقد استأنفت المحطة خدماتها بشكل طبيعي، فيما فُتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وتُعد شبكة السكك الحديدية في الصين الأكبر في العالم، إذ تمتد لأكثر من 160 ألف كيلومتر وتشهد مليارات الرحلات سنوياً. ورغم السمعة الجيدة التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية، فإنها تعرضت لانتقادات واسعة عقب حوادث خطيرة، أبرزها حادث عام 2011 في إقليم تشجيانغ الذي أسفر عن وفاة 40 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين.

وفي عام 2021، لقي تسعة عمال حتفهم في حادث مشابه بمقاطعة قانسو شمال غرب البلاد، عندما اصطدم قطار بعمال كانوا يشتغلون على خط قطارات لانتشو–شينجيانغ.

ويعيد حادث كونمينغ الأخير طرح الأسئلة حول إجراءات السلامة المتخذة لحماية فرق الصيانة، خاصة في المناطق التقنية التي تشهد كثافة في حركة القطارات.

