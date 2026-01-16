الصين : نعارض بشدّة استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لاستخدام القوة أو التهديد بها فى العلاقات الدولية، مشيرة إلى أن شئون إيران الداخلية يجب أن يقررها الشعب الإيراني بشكل مستقل.

و دعا نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، سون لي، جميع الأطراف إلى ضبط النفس و تجنّب دفع منطقة الشرق الأوسط إلى مزيد من عدم الاستقرار و ذلك خلال جلسة إحاطة بمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن).ذ

و قال سون إن بكين ملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي مؤكدا أن المساواة في السيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية هما حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة.

و قال سون أنّ السلام و التنمية هما تطلعات مشتركة لشعوب العالم أجمع و قد أثبت التاريخ أنّ الضغط المتواصل و التدخل التعسفي لا يؤدي إلا إلى مزيد من الصراع و الكراهية .. ولا يحق لأي دولة أن تقرر مصير دولة أخرى.

